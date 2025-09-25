Joaquín Valiente: "Tenemos la fe intacta y vamos por el hexagonal final"

Barcelona Sporting Club atraviesa un momento positivo en la LigaPro y uno de sus protagonistas, Joaquín Valiente, compartió sus impresiones sobre el rendimiento del equipo y los desafíos que se vienen en la fase decisiva del torneo.

"Tenemos el objetivo claro de lo que queremos. Será difícil conseguirlo, pero manteniendo nuestro presente, porque ganamos a rivales duros como Emelec y Cuenca, estamos pendientes del hexagonal. Falta Aucas, que es otro rival complicado. Tenemos la fe intacta, nos quedan 11 partidos", expresó el volante ofensivo, confiado en que el equipo tiene con qué pelear en la parte alta de la tabla.

Valiente también apuntó a la importancia del calendario inmediato, donde se vienen enfrentamientos directos por los puestos de privilegio. "Después de Aucas es Independiente del Valle y es otra oportunidad para acortar distancias", subrayó, reconociendo la relevancia del duelo ante los rayados como un momento clave en la lucha por la etapa.

En lo personal, el mediocampista uruguayo se mostró agradecido y motivado por el respaldo que ha recibido desde su llegada al club. “Estoy feliz y contento, pero remarco la unión del grupo, han hecho que me reencuentre con mi mejor versión. Dependerá de BSC y de mí lo que haga en la cancha, pero ojalá se pueda dar que me quede más tiempo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de extender su vínculo con el Ídolo.

Barcelona SC se prepara ahora para enfrentar a Aucas en uno de los partidos más exigentes de las próximas semanas, con la mira puesta en seguir sumando puntos y poder recortar sus