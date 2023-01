Jimmy Bran responde a Alfaro por la ausencia de un juvenil de BSC en el Sudamericano sub 20

Profundizando, Bran apuntó: " cada uno de los jugadores tuvieron su oportunidad en los microciclos que desarrollamos y en torneos internacionales. Pueden revisar y verán que hubo muchos chicos de Barcelona. Nosotros consideramos que la Selección es de momento y hay chicos que aún le faltaban. No quiero hablar mal de ningún jugador, porque a la larga van a ser chicos extraordinarios; pero los niveles futbolísticos en ese momento no estaban acordes a los de otros jugadores”.

“Soy agradecido con Barcelona SC, que estuve cinco años ahí, y no voy a usar un medio de comunicación para dañar a la persona. Los que me conocen saben que soy muy honesto y tengo una ética profesional. Y no solo a Barcelona: se les abrió las puertas a los chicos de Emelec, de Cuenca, de Olmedo, Católica, todos..." , empezó hablando Bran en declaraciones para Directv Sports.

Jimmy Bran , director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol sub 20, habló en una entrevista sobre ciertas críticas recibidas por parte del presidente de Barcelona SC, Carlos Alfaro Moreno, quien días antes de iniciar el Sudamericano sub 20, cuestionó y hasta puso en duda, que ningún jugador de BSC pueda ser parte de la convocatoria final.

“Pasa netamente por el plano deportivo y no porque haya trabajado en Barcelona tenga la obligación de llevar jugadores. Tenemos un cuerpo técnico y un departamento de scouting en el que elaboramos y vemos y consideramos lo que es mejor para la Selección, no para un club. Las puertas de la Selección van a estar abiertas para todos los chicos”, agregó.

Para culminar, Bran señaló: "No pueden manchar mi nombre ni decir algo en contra mía. A mí nadie me puede decir que yo he llevado a un chico, ni a un microciclo que no se lo merezca, peor a una lista final".

En la actualidad, la 'Mini Tri' tiene oportunidades claras de clasificar al hexagonal final de la sub 20, ya que por el momento tiene 4 puntos disputada dos fechas.

Este jueves, Ecuador choca ante Venezuela, selección que marcha última en el grupo B.