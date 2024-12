Jheremy Gonzaga: “Quiero ser uno de los goleadores y un referente de Emelec”

“Desde que estuve en Emelec lo seguía mucho a Facundo Barceló , me gustaba mucho su juego. Un referente para mí es Darwin Núñez, lo sigo mucho”, señaló el atacante a la periodista Gaby Jurado.

“El profe (Leonel) lo tomó para cuidarnos, protegernos. Estamos comenzando, somos chicos y sabemos que estamos en un club grande. No me quejo por los minutos que me dio”, apuntó el atacante.

Finalmente, Gonzaga recordó que para la siguiente temporada tendrán que hacer más esfuerzos los juveniles y entrenar el doble.

Para el 2025, Emelec no podrá fichar futbolistas, por lo que tendrán que subir a los juveniles.