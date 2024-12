Alan Franco: “No tendría ningún problema de mantenerme en Brasil o mudarme a México”

Alan Franco ha destacado con el Atlético Mineiro durante este 2024, incluso jugó en la final de la Copa Libertadores, y despertó el interés de un gigante de México para la siguiente temporada.

Pues, el Tigres de México ofreció USD 2.5 millones por el centrocampista ecuatoriano, pero el traspaso aún no está asegurado.

“El fútbol mexicano para mí es de muy buen nivel, tiene varios equipos fuertes, por lo que no lo veo con malos ojos. Pero también es cierto que me gusta mucho Brasil. Me gusta la liga brasileña por la cantidad de quipos y el campeonato que es bastante complicado y difícil”, explicó Alan.

Franco agregó que “la Liga de Brasil a mí me ha ayudado a subir mi nivel, entonces la verdad que no tendría ningún problema de mantenerme en Brasil o mudarme a México”, mencionó a Direct Fútbol