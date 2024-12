Octavio Rivero confirmó el interés de la Universidad de Chile por sus servicios, pero además de esto no ocultó sus ganas de poder viajar a Chile, país donde pudo jugar hasta en cuatro clubes.

Rivero es figura y fue uno de los goleadores de Barcelona SC, con 11 goles en 18 partidos se volvió una pieza clave en el rol estelar, llegando a llamar la atención de varios equipos.

En declaraciones a radio Sport 890 de Uruguay, Rivero expresó: "tengo un año y medio más de contrato con Barcelona SC. Mi representante me comentó de la posibilidad de la U de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar".

"Haber jugado en Nacional y que me haya venido a buscar Peñarol, jugar en Colo-Colo y que ahora venga la U de Chile, significa que las cosas las estoy haciendo bien. Me llena de orgullo. Que se dé lo que tenga que dars", agregó Rivero dando fuerza al interés de la U de Chile.

Para culminar, Rivero se enfocó netamente en Barcelona SC: "BSC es el equipo más grande de Ecuador. Tiene un gran estadio, es un equipo lindo".