04 dic 2025 , 06:38

Jeison Medina: "Fue un partido muy sufrido. En los penales teníamos que hacer lo nuestro"

Liga de Quito venció 5-4 en la tanda de penales a Emelec y disputará la final de la Copa Ecuador ante Universidad Católica

   
    El delantero de Liga de Quito, Jeison Medina, en el partido ante Emelec por la semifinal de la Copa Ecuador( API )
El delantero colombiano de Liga de Quito, Jeison Medina, habló en zona mixta sobre la clasificación de su equipo a la final de la Copa Ecuador, donde se enfrentarán a Universidad Católica.

Fue un partido muy sufrido. En los penales teníamos que hacer lo nuestro. Durante los 90 minutos no fuimos efectivos, no tuvimos movilidad adelante y fuimos predecibles. Pero en los penales tuvimos seriedad y logramos pasar a la final”, declaró el atacante albo en DSports.

Tenemos todas las herramientas para recuperarnos. Nuestro objetivo es la Copa Ecuador. Este equipo merece ser campeón, merece terminar el año con un título”, añadió.

Liga de Quito eliminó a Emelec por la vía de los penales (5-4), después de haber perdido 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, resultado que igualó el marcador global 2-2. Sin embargo, los azules no estuvieron finos desde los doce pasos.

La final de la Copa Ecuador se disputará el 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 19:00 (hora de Ecuador).

