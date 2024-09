Javier Klimowicz defiende a Javier Burrai por su bajo nivel con Barcelona SC

Durante este 2024, Javier Burrai ha sido el portero titular de Barcelona SC por 19 de 20 encuentros de la Liga Pro; sin embargo, los hinchas critican el nivel del golero, pero un exarquero salió a su defensa.

Para mucho de los fanáticos, Burrai es una de las principales razones de los 17 goles que ha encajado en la temporada, ya que señalan que deberían haberlos tapado.

No obstante, el exarquero de Emelec, Javier Klimowicz, defendió al golero nacionalizado ecuatoriano al señalar que no todas las cosas que ocurren son responsabilidad de Burrai.

“No sé por qué no se habla de la salida de Flores (ex preparador de arquero BSC), porque conozco su trabajo, todos matan a Burrai sin saber qué pasa adentro", explicó el argentino.