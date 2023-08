El comentario de Klimowicz no apuntó contra una persona en particular, aclaró que se refería "al mundo del fútbol", donde jugadores que provienen de familias adineradas sufren discriminación por ese hecho.

Además, Javier Klimowicz dijo que no se mide igual a otros jugadores. Se critica a Campana porque no sale del área, pero no se dice nada sobre los que están más atrás y no generan un pase que lo deje con opción de gol o que coloquen buenos centros, como lo hace Messi en el Inter Miami y en su selección.