Emelec aún no conoce la victoria en este 2025 y el malestar a la interna del club llegó hasta los hinchas, pues Jaime Ayoví protagonizó un polémico cruce con un aficionado en la red social X.

Inicialmente, el fanático señaló que “una conversadita con un juvenil y me enteré de todo que pasa en ese camerino de Emelec, qué asco Jaime Ayovi ya lárgate”, dijo el usuario.

Ese comentario no le gustó a la Yoya, quien no tardó en responder con varios mensajes, pero luego fueron eliminados.

Lea más: Así quedaron los equipos ecuatorianos para el sorteo de la fase de grupo por Copa Libertadores

“Si yo no me retiro o me voy de Emelec es por la situación del club”, respondió Ayoví, además reveló que “el club me paga lo que los dirigentes me pusieron en el contrato, sin yo dar cantidad. De todos, sacando a los juveniles, soy el que menos cobra”, expresó.