Alexander Alvarado: "En lo mental, me costó salir de Liga de Quito"

El volante ofensivo de Liga de Quito, Alexander Alvarado, en una rueda de prensa se refirió al presente que vive en la U, su lucha por la titularidad y cómo le afectó su salida del equipo en el 2024.

"En los tres partidos que he jugado, he dado lo mejor de mí con confianza. Cada vez me siento mejor en el aspecto físico. En lo mental, me costó haber salido de Liga, pero intento aportar soluciones cuando el equipo más necesita de mi calidad", dijo Alvarado sobre su salida del equipo albo a Universidad Católica en el 2024.

El volante de 26 años salió a préstamo desde Liga a Universidad Católica a finales de julio del 2024 debido a los pocos minutos en la U. En el trencito azul disputó 16 encuentros, donde sumó tres goles y tres asistencias.

Finalmente regresó al cuadro azucena en el 2025.

"Decidí salir, pero cuando hablé con el profe (Pablo Sánchez) al regresar, coincidimos en que lo importante era sumar minutos, algo que pude hacer en Católica. Volví con más confianza y ritmo", agregó.

