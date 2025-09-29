Fútbol Nacional
29 sep 2025 , 10:56

Isaac Álvarez: "Debemos afrontar el hexagonal sin dejar ir puntos en casa. Ese es el objetivo, sea como sea"

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, habló sobre los enfrentamientos del equipo de cara al hexagonal de la Liga Pro, semifinales de Copa Libertadores y octavos de Copa Ecuador

   
  • Isaac Álvarez: Debemos afrontar el hexagonal sin dejar ir puntos en casa. Ese es el objetivo, sea como sea
    Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, habló sobre el final de temporada del conjunto albo. ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, habló para los micrófonos de Radio La Red sobre el rumbo final de temporada del conjunto albo de cara al hexagonal de la Liga Pro, semifinales de Copa Libertadores y octavos de Copa Ecuador.

El presidente de la institución capitalina expresó su gratitud con el equipo y el cuerpo técnico dirigido por Tiago Nunes por la clasificación a semifinales de Libertadores: "El equipo mostró un orden en todo sentido, sobre todo en la línea defensiva y en el medio campo, y por supuesto con nuestro arquero Gonzalo Valle, que estuvo impecable".

Lea también: Isaac Álvarez: "Liga de Quito representa al país, fuera de Ecuador nos miran con mucho respeto"

"Ahora se viene este hexagonal, que debemos afrontar con muchísima responsabilidad y sin dejar ir puntos en casa. Ese es el objetivo, lo hemos hablado con todos y nosotros no podemos dejar escapar ni un punto en casa en este hexagonal, sea como sea", afirmó Álvarez.

Además comentó sobre hablar con la dirigencia de Independiente del Valle para definir cuándo podría jugarse ese partido del hexagonal. "Es semana de Sudamericana y Libertadores", recalcó.

Lea más: El Independiente del Valle vs. Liga de Quito por el hexagonal final podría diferirse

Temas
Liga de Quito
LDUQ
hexagonal final
Isaac Álvarez
Quito
Noticias
Recomendadas