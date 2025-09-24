Fútbol Internacional
24 sep 2025 , 11:07

Isaac Álvarez: "Liga de Quito representa al país, fuera de Ecuador nos miran con mucho respeto"

Liga de Quito visitará este jueves a São Paulo en el estadio Morumbi tras imponerse por 2-0 en el partido de ida y el presidente de la institución habló sobre la actualidad del club.

   
  • Isaac Álvarez: Liga de Quito representa al país, fuera de Ecuador nos miran con mucho respeto
    Isaac Álvarez en conferencia de prensa.( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Quito visitará este jueves a São Paulo tras imponerse por 2-0 en el partido de ida y el Dr. Isaac Álvarez, presidente de la institución, dialogó para Radio La Red sobre la actualidad del club.

El presidente ratificó que tienen la responsabilidad de tratar de llegar a la siguiente instancia en la competición y que el plantel está comprometido al máximo.

"Estamos entre los 8 mejores de América, queremos regresar con la clasificación”.

Lea también: Liga de Quito va a Sao Paulo "con confianza, pero no confiado" para entrar en semifinales

Álvarez también destacó sobre la influencia y el trabajo del director técnico Tiago Nunes: "Valoramos mucho su llegada, la comunicación con él es constante".

Para finalizar, el presidente del conjunto albo comentó que están enfocados plenamente en el juego de este jueves y que luego vendrá el hexagonal de la Liga Pro.

"Liga Deportiva Universitaria representa al país, fuera de Ecuador nos miran con mucho respeto”, declaró.

El partido se llevará acabo este jueves a las 17h00 hora ecuatoriana.

Temas
Copa Libertadores
Sao Paulo
Liga Pro
Liga de Quito
declaraciones
Brasil
Noticias
Recomendadas