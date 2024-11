La penúltima fecha de la Liga Pro se juega este sábado y domingo con varios partidos unificados, por lo que Zapping tomó una decisión a favor de sus suscriptores.

Para este sábado, se activó cuatro canales para observar los cuatro partidos designados.

Técnico Universitario vs. Barcelona SC se transmitirá en el canal 11. Emelec vs. Imbabura SC será por el canal 12. Cumbayá FC contra el Orense por el canal 13 y Deportivo Cuenca vs. Libertad FC será por el canal 14.

Todos los duelos están programados para las 15:30 pero la dueña de los derechos de transmisión activará los cuatro canales a partir de las 15:10, para las previas.

Cabe recordar que BSC es uno de los cuatro clubes que lucha por ganar la segunda etapa (junto a LDU, IDV y la Universidad Católica).

El domingo, la jornada será distinta pero con el mismo enfoque.

Mushuc Runa y El Nacional juegan a las 10:30 y será transmitido por el canal 11.

Aucas y Delfín chocan a la 13:00 y también será por el canal 11.

A las 15:30, Universidad Católica vs. LDU será por el canal 11, mientras que IDV vs. Macará se pasará por el canal 12.