El entrenador de la Universidad Católica, Jorge Célico, analizó la previa contra Liga de Quito que se disputará este domingo a las 15:30 en una fecha clave ya que ambos pelean por la punta.

Los albos sufrieron la resta de 3 puntos debido a un error administrativo relacionado a una deuda con Franklin Guerra, dando vida a tres clubes que lo persiguen, entre esos la Católica.

Sin embargo, Célico espera que su rival consiga los puntos que ganó en cancha.

"Me parece absurdo que se quiten los 3 puntos, la sanción debía ser por otro lado, con lo duro que es ganar un partido. Ojalá se le devuelvan los 3 puntos a LDU, debe haber otra sanción, no en lo deportivo, me parece totalmente feo e injusto", opinó el estratega argentino en declaraciones a Área Deportiva.

Pensando en el duelo contra los albos, Célico detalló: "Liga siempre es un equipo complicado de enfrentar. LDU es un buen equipo, junto a Independiente del Valle y Universidad Católica somos los equipos que mejor juegan en el Campeonato".