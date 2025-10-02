Guayaquil City remontó y derrotó a Deportivo Santo Domingo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador

En un partido vibrante y lleno de emociones, Guayaquil City venció 3-2 a Deportivo Santo Domingo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador. En la siguiente instancia, el cuadro citadino espera al ganador del duelo entre Emelec y Leones FC.

El encuentro arrancó con intensidad. Apenas a los 43 segundos, Manuel Palma abrió el marcador para Guayaquil City, sorprendiendo al conjunto local. Sin embargo, Juan Carlos Villacrés respondió rápidamente y logró el empate para Deportivo Santo Domingo.

La remontada local parecía encaminada cuando Jerry Arboleda anotó el segundo tanto, adelantando al equipo de Santo Domingo, que por momentos ilusionó con una histórica clasificación.

No obstante, Guayaquil City mostró carácter y no bajó los brazos. En el segundo tiempo, Edinson Mero y Anderson Naula marcaron los goles que sellaron la remontada y le dieron la victoria definitiva al equipo porteño.

Con este resultado, Guayaquil City avanza a la siguiente ronda del certamen y mantiene viva la ilusión de pelear por el título.

Su próximo compromiso será por la Serie B, este domingo 5 de octubre ante Gualaceo, a las 17:00 (hora de Ecuador).