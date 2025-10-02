Guayaquil City remontó y derrotó a Deportivo Santo Domingo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador

En un partido vibrante y lleno de emociones, <b>Guayaquil City</b> <b>venció 3-2 a Deportivo Santo Domingo</b> y se clasificó a los cuartos de final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador>Copa Ecuador. </a>En la siguiente instancia, el cuadro citadino<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/universidad-catolica-liga-portoviejo-octavos-resultado-copa-ecuador-PB10220791></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>