Darwin Guagua fue cuestionado tras su debut con la selección absoluta de Ecuador en el partido contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, dado que aún no había jugado en la primera división del fútbol ecuatoriano.

"Lo vi con una dinámica y características que me hicieron pensar que seguramente no pasará mucho tiempo antes de que juegue en el exterior ”, agregó.

“ El chico (Darwin) Guagua de Independiente del Valle me sorprendió por la velocidad y el regate que tiene. Me llamó la atención la última vez que lo enfrentamos", comentó el argentino en una entrevista con El Canal del Fútbol.

El defensor de Barcelona SC, Gastón Campi, habló sobre la llegada de Ismael Rescalvo, quien asumió el cargo de entrenador del conjunto amarillo, reemplazando a Segundo Castillo.

"Es un estilo de juego diferente al de Segundo Castillo. Ahora nos enfocamos más en construir desde el fondo, en tener mayor posesión y en controlar los tiempos del partido, algo que creo que nos falta. Si lográramos hacerlo bien, tendríamos más puntos. Son pequeños detalles que marcan la diferencia a la hora de pelear el campeonato", explicó Campi.

"Tenemos jugadores de mucha calidad, y en mi posición también hay una sana competencia. Con Segundo Castillo no jugaba tanto y eso me afectaba, porque no agarras ritmo. Sin embargo, traté de adaptarme de la mejor manera. Ahora tengo la oportunidad de jugar y estoy aprovechándola al máximo", añadió.

Sobre el cambio de entrenador, Campi comentó: "Con Ismael Rescalvo, el trabajo cambia. Los resultados no eran los que esperábamos y, por eso, se dio el cambio de entrenador. Es algo natural cuando los resultados no se dan. Ningún equipo quiere que se vaya un entrenador, es algo que siempre duele".

Finalmente, el defensa expresó optimismo sobre el futuro del equipo: "Ahora estamos trabajando de la mejor manera, sabemos que podemos sacar esto adelante. Estamos cerca, tenemos lo necesario para pelear el campeonato. Hemos mostrado cosas positivas en estos partidos, pero aún faltan algunos detalles para ser el gran equipo que todos queremos".