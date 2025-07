El entrenador de Barcelona Sporting Club, Ismael Rescalvo, desde que llegó al banquillo amarillo, no consigue ganar con este equipo, que en la fecha 20 de la LigaPro igualó (1-1) con Técnico Universitario y bajo al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, para el estratega español el equipo mejoró en este encuentro y no duda que Barcelona SC será el campeón de este torneo.

“Sigo pensando que podemos ser campeones porque veo jugar al equipo y los veo entrenar todos los días. Sé que están preparados para conseguir el objetivo. Hemos perdido algunos puntos que nos han retrasado en la tabla, pero el equipo muestra mejoría en el juego, controlando bien los partidos”, dijo Rescalvo en rueda de prensa.

“El equipo tiene que mejorar en el juego, controlar los partidos, porque en algunos detalles no estamos siendo contundentes y eso condena al buen juego del equipo. El rival con muy poco nos generó goles y hay que ser más contundentes”, añadió.

“En el partido perdimos balones que no debíamos, cometimos errores no forzados y permitimos al rival correr. Son detalles que no nos han permitido ser más dominantes, tenemos que aprender de esto y gestionar mejor el ataque”, agregó

“Si hubiéramos concretado los goles de las semanas anteriores, hablaríamos de otra situación. Estamos tristes por no ganar, pero debo analizar más allá del resultado, la falta de concretar y ser más contundentes”, finalizó.

El próximo partido de Barcelona SC será este sábado 19 de julio contra Delfín a las 19:00 (hora de Ecuador).