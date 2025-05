Franklin Guerra firmó con Barcelona SC en el 2024, pero no ha podido tener minutos por una dura lesión; sin embargo, el zaguero aseguró que no quiere salir del plantel.

En el 2024, Guerra sufrió una rotura de ligamento en su rodilla derecho que le provocó complicaciones físicas y lo han tenido alejado del campo de juego.

“La lesión me ha afectado mucho en todo sentido, me ha mermado, pero igualmente me ha servido para coger experiencia y volver con más fuerzas”, dijo a Gol Sport en Radio Cobertura.

En esta temporada, Guerra aún no suma minutos oficiales, pero disputó 65 minutos en la Noche Amarilla en Portoviejo, pero aclaró que no analiza rescindir su contrato.

"Yo no quiero salir de Barcelona, tengo una revancha... Tengo contrato con el club hasta diciembre de este año. En estos días he estado hablando con mi empresario, por ahora soy jugador torero”, explicó el defensor.