El entrenador de Liga de Quito, Pablo Sánchez, está siendo criticado por los hinchas albos por el rendimiento del equipo y piden su salida, pero Vitamina aclaró que no analiza salir.

El estratega argentino confirmó su presente en el club, tras el inicio irregular en la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

“Yo voy a seguir, que me insulten todo lo que quieran. Que eviten pagar al psicólogo y que vayan y me insulten a mí... no pasa nada”, dijo el argentino en MachDeportes.

Sánchez aclaró que el motivo de su seguridad en el cargo es gracias a la dirigencia y al plantel por su constante respaldo.