Francisco Egas no podrá reelegirse como presidente de la FEF, advierte el viceministro del Deporte

El viceministro del Deporte, José David Jiménez, afirmó que Francisco Egas no podrá ser reelegido como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cargo que ocupa actualmente.

“Es ilegal y deben someterse a la Ley del Deporte, no a normativas internacionales”, señaló Jiménez al referirse a la intención de Egas de continuar al frente del organismo.

“El problema es cuando se sabe y, aun así, se insiste. Sabiendo que están contraviniendo la ley, empujan y tratan de conseguir un objetivo que es ilegal. Ahí es cuando surge la duda: ¿por qué?”, agregó el viceministro.

Asimismo, cuestionó que no se hayan realizado a tiempo los procesos necesarios para modificar la normativa: “Tiempo tenían para eso, pero decidieron irse en contra de la ley”.

Francisco Egas culminará su segundo mandato como presidente de la FEF a finales de 2026. Fue elegido por primera vez en 2019 y reelegido en 2022, por lo que al finalizar su gestión habrá completado ocho años al mando del organismo, equivalentes a dos periodos presidenciales.

Según la normativa vigente de los estatutos de la FEF, esto le impide postularse nuevamente.

El artículo 40, segundo inciso, del reglamento de la FEF establece:

“El mandato de todos los integrantes del consejo tendrá una duración de cuatro años. Sus mandatos comenzarán inmediatamente tras su posesión en los cargos y concluirán con la posesión de sus sucesores. Ningún integrante del consejo podrá ejercer su cargo por más de tres mandatos, dos de ellos consecutivos, de conformidad con la normativa nacional vigente, en lo que fuese aplicable, y en función de la autonomía del fútbol.”