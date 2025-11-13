Francisco Egas no podrá reelegirse como presidente de la FEF, advierte el viceministro del Deporte

El viceministro del Deporte, <b>José David Jiménez</b>, afirmó que <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/francisco-egas>Francisco Egas</a> no podrá ser reelegido como presidente de la <b>Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)</b>, cargo que ocupa actualmente. “<b>Es ilegal y</b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-arevalo-camiseta-de-la-seleccion-ecuatoriana-de-futbol-PE10417945></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>