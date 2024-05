El Aucas no le pagó los premios a siete jugadores del equipo campeón.

Agregó que la defensa del Aucas era no considerar válido el reclamo de los futbolistas, pues el acuerdo fue firmado por el dueño de la sociedad deportiva, Danny Walker, quien no tiene cargo de presidente y no le daban valor a su firma, según el portal StudioFutbol.

Sin embargo, desde la FIFA no le dieron la razón al club y los obligan a pagar la suma a los futbolistas en los siguientes 45 días.

Meses atrás, los futbolistas habían realizado un comunicado pidiéndole el premio de campeones a Danny Walker. Así como Caín Fará lo reveló en un mensaje por sus redes sociales.

En el caso de que el cuadro quiteño decida no abonar el dinero, tendrán una prohibición de fichar futbolistas por los siguientes tres mercados de traspasos.