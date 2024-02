La situación de Aucas ha estado inestable desde que La Tuka Ordóñez ha sido separado del plantel principal, y reclamó varias deudas. Por otro lado, Danny Walker quiso aclarar el tema, pero después de eso Caín Fara habló de una realidad que han tenido los jugadores del plantel campeón.

La Tuka ha dejado en claro que no desea romper su contrato con el Aucas, ya que el equipo tiene varias deudas con el jugador, premios de campeón 2022 y cinco meses de saldo, pero Danny Walker quiso aclararlo.

El presidente del Aucas quiso empujar a Ordóñez al retiro, pues no entra en los planes del cuerpo técnico, pero en la publicación con sus comentarios, Caín Fara, exjugador de ese equipo, atacó a la máxima autoridad.

En la publicación de Instagram, Fara comentó que “Por qué no hablas Danny de cómo queres estafarnos con el premio de campeón que todavía no cobramos, y que estamos en juicio por qué no queres reconocer algo que firmaste junto a todos los capitanes en una mesa”.