El futuro deportivo de Roberto Ordóñez está lejos de Aucas, y tras conocerse que no se le permitió entrenar con el plantel quiteño, Danny Walker, principal directivo del club habló y dio su opinión sobre el caso.

En conversaciones con la periodista Sol Rodríguez, Ordóñez no entra en los planes del cuadro capitalino 2024: "Aucas siempre se ha portado bien con sus jugadores, siempre los hemos tenido al día. Hemos hecho un cambio importante".

Lea: Roberto Ordóñez arremete contra la dirigencia de Aucas: "Es una humillación que me vuelvan a hacer eso"

"Sé que es muy difícil retirarse... Tuka tiene que entender que no está en los planes del cuerpo técnico de Aucas, habló conmigo y le ofrecí todo lo que quería, pero no sé en que posición está", apuntó Walker sobre el delantero de 38 años.

Sobre el contrato con el veterano jugador, Walker señala que se le está buscando equipo: "eso lo está manejando la gente legal, no sé en que está. Definitivamente él entendió que el cuerpo técnico no lo considera. Es más, le conseguimos algunos equipos a donde podría, pero parece que no quiere".

"A la Tuka lo considero muchísimo, la institución lo considera, creo que lo que hizo para la institución fue algo importante, pero hay etapas y etapas", culminó.