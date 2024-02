El delantero Roberto Ordóñez no atraviesa su mejor momento con Sociedad Deportiva Aucas. El jugador, quien mantiene contrato con el cuadro oriental, está entrenando con la reserva por decisión de la dirigencia.

Ordóñez fue uno de los artífices del primer campeonato nacional de la historia de Aucas, sin embargo, el delantero, por ahora, está desplazado del primer equipo para esta nueva temporada, pese a que el entrenador Gerardo Espinoza quiere contar con él.

"Gerardo Espinoza me quiere en el equipo, pero supieron decirle desde la directiva que no es posible. Soy una persona muy grata y muy agradecida. Le agradezco a los hinchas del Aucas por todo el cariño", dijo el delantero en FB Radio .

"Es muy penoso, por todo lo que se consiguió en el campeonato y no me parece que te traten así. Es una humillación que me vuelvan a hacer eso. El regresar a formativas sé que fue netamente decisión de la dirigencia”, añadió.

Roberto Ordóñez en el 2023 disputó un total de 23 partidos entre todas las competencias que participó. Anotó dos goles, uno de ellos, le convirtió al Flamengo en la victoria 2-1 por Copa Libertadores. Además, cuenta con una asistencia.