La novela sigue. Este lunes 12 de febrero, Sociedad Deportiva Aucas no le permitió el ingreso a sus instalaciones al delantero Roberto Ordóñez, quien fue separado del primer equipo y estaba entrenando con la reserva.

"Va más allá de lo profesional. Yo nunca he cometido actos de indisciplina en Aucas. Para mí es algo personal contra mí. El tema va por ahí. Antes todos decían que Andrés Báez daba las órdenes. Hoy ya no está y qué excusa van a dar. Es algo contra mí", dijo Ordóñez en declaraciones en un diálogo con el periodista Pepe Mera.

"Muy penoso, llego, trato de ingresar al entrenamiento de Aucas. Desde el viernes han dicho que no puedo ir. Según ellos notificaron, pero nada. Me presenté y no me dejaron, nunca me notificaron a través de un documento. Hablé con el utilero para que me ayude a sacar mis cosas", agregó.

Lea también: Roberto Ordóñez arremete contra la dirigencia de Aucas: "Es una humillación que me vuelvan a hacer eso"