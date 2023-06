Félix Sánchez Bas revela detalles sobre la situación de Byron Castillo y de la Tri

¿Qué te llevo a escoger la dirección técnica como profesión?

El fútbol desde pequeño es el deporte que me ha apasionado, cuando llegó el momento de decidir a estudiar para ser entrenador, no lo dude. También, inicié una carrera universitaria especializada en deporte de alto rendimiento. Entonces, siempre fue mi ilusión, mi pasión, el deporte y el fútbol en concreto. Tuve la suerte de poder dedicarme a esto.

¿Cómo fue la niñez de Félix Sánchez Bas?

Fui un niño normal de Barcelona, con una infancia feliz, muy familiar siempre, gracias a ellos he podido conseguir varios logros en mi carrera.

¿Qué es lo que más extraña?

En este momento tengo tiempo para extrañar pocas cosas porque estamos muy ocupados, pero siempre, la familia, los amigos, al estar lejos, a la distancia, pues los echas de menos y también estar ahí en tu tierra. Es parte de la vida. Soy un afortunado de poder estar aquí.

¿Cuéntame como fue tu paso por la Aspire Academy?

Aspire Academy ha sido clave en mi trayectoria y en mi evolución como entrenador. Han sido unos años maravillosos. Trabajar en un país donde estaban empezando a construir un proyecto tanto en formativas para alimentar la selección mayor, intentar crear un proyecto para sacar jugadores para la selección fue una experiencia excepcional y tuve la suerte de trabajar con mucha gente de distintos países, de distintas mentalidades o maneras de entender el fútbol, incluso, conocí grandes entrenadores y jugadores.

¿Cuáles son las diferencias que encuentra entre el fútbol, español, el qatrí y el ecuatoriano?

A la final el fútbol es fútbol, es internacional, todo el mundo lo juega. Entre el fútbol europeo y el catarí, quizás sí el nivel futbolístico. Yo fui a un país, a Qatar, con una población muy limitada, menos de medio millón de habitantes. Ahora, aquí en Ecuador, el jugador cuenta con un perfil físico muy bueno, interesante y hábil en el juego, son muy habilidosos también.

¿Qué le dijo a sus dirigidos en su primera charla técnica como entrenador de Ecuador?

Primero tuve charlas individuales con los jugadores que iban llegando a la concentración, para presentarnos todos. Luego, cuando hablamos con el equipo, les explicamos cuáles eran los planes y los objetivos. Yo creo que el ponerte a trabajar con ellos es la manera de conocerles mejor y empezar a crear esas sinergias para que todo empiece a funcionar bien en el campo y fuera del mismo.

¿Qué diferencia encuentra entre la selección de Ecuador del Mundial de Qatar con la actual?

En el Mundial llegó una selección, que había sido capaz de competir a muy buen nivel en eliminatorias. Nosotros, evidentemente, no venimos a cambiar nada, vamos a intentar mejorar, lo que se estuvo haciendo en esta última etapa. A los jugadores los conocemos bien, es verdad que puede haber algún cambio, porque hay futbolistas que no estuvieron en el Mundial y ahora han tenido una evolución. Veo a esta selección que se les ha quedado una espina clavada por lo sucedido en la Copa del Mundo y están muy motivados para intentar hacer otra buena eliminatoria para clasificar otra vez al Mundial.

¿Le sorprende la evolución que ha tenido el fútbol ecuatoriano en formativas?

Sorprendidos, no, pero también observamos para explotar ese potencial, con el fin de intentar sacar el máximo de jugadores que puedan jugar en la élite y, por lo tanto, ayudar a la selección.

¿Para los próximos partidos amistosos de la Tri podrían estar convocados Javier Burrai y Kendry Páez?

Bueno, son casos distintos. Uno también depende un poco del tema del pasaporte y el otro ahora está centrado en un Mundial Sub 20, que creo que es muy importante para él, para su evolución como futbolista. Siempre que a nivel físico y futbolístico estén en condiciones, y federativos, son jugadores interesantes para nosotros.

¿Qué rescata de lo dos partidos amistosos de Ecuador ante Australia?

Yo considero que el aspecto más positivo es que los chicos, después de un primer partido, aunque no obtuvimos un resultado favorable, pues siguieron intentando para que el siguiente saliera mejor. A nivel de resultado, así fue. Estábamos jugando en Australia contra Australia, un equipo que había hecho un muy buen Mundial. Los chicos fueron suficientemente competitivos y fuimos de menos a más, lo cual también yo considero que es entendible teniendo en cuenta las circunstancias de un viaje tan largo y con tan poco tiempo de preparación.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Byron Castillo?

No, la verdad. No he hablado con él aún. Quiero saber un poco también como evoluciona la situación. Es un jugador de verdad interesante. No pudo disputar el Mundial, lo cual yo pienso que no fue fácil, ni para él a nivel personal, ni para el grupo.

¿Cuál es su objetivo personal con la selección de Ecuador?

Mi objetivo personal es hacer un buen trabajo para la selección, no solo para las mayores, sino intentar contribuir en todo lo que podamos. Evidentemente, hacerlo bien para que la gente esté satisfecha y esté feliz con la selección mayor. Lo cual eso implica ganar partidos.