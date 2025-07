El delantero de Barcelona Sporting Club, Felipe Caicedo, criticó el accionar del árbitro Augusto Aragón en el empate 1-1 ante Técnico Universitario por la jornada 20 de la LigaPro.

“Es una vergüenza que no se pueda jugar el tiempo que se tenga que hacerlo, el tiempo efectivo aquí es una vergüenza, tienen que hacerlo ver (al árbitro), porque se pasa más en el suelo que jugando, así no se puede jugar al fútbol”, dijo Caicedo en zona mixta.

“No se puede parar el partido así, los árbitros tienen que hacer jugar más, es malestar mío. Siempre pasa lo mismo, cuando vienen acá, cuando vamos afuera, los árbitros tienen que hacer jugar más rápido. No es normal que no se pueda jugar, no estoy diciendo, porque hemos empatado”, añadió.

“No hemos sabido aprovechar la oportunidad, hoy era un día importante para poder sumar de a tres y no se ha podido”, agregó.

Con este empate, Barcelona SC bajó al tercer lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos y su próximo partido será el sábado 19 de julio contra Delfín a las 19:00 (hora de Ecuador).