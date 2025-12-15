Fiscalía investigará a Marco Pazos, presidente de El Nacional, por presunta adulteración de documentos bancarios

Las malas noticias continúan para El Nacional. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) envió documentación a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación contra el presidente del club, Marco Pazos.

El proceso estaría relacionado con la presunta adulteración de documentos bancarios, los cuales habrían sido presentados durante la apelación de sanciones económicas que derivaron en el descenso administrativo del conjunto militar a la Serie B.

La información fue revelada por el periodista José Alberto Molestina en el programa De Una, que se transmite por Marca 90.

Posteriormente, el periodista Deco Espinosa Ortiz, quien cuenta con fuentes cercanas al entorno de los Puros Criollos, confirmó que el expediente ya fue remitido oficialmente a la Fiscalía para su respectivo análisis.

De avanzar la investigación, el caso podría derivar en consecuencias penales para el directivo e incluso en una suspensión inmediata, lo que agravaría aún más la situación institucional del club.

El Nacional atraviesa una delicada crisis financiera y, en medio de este complejo panorama, este lunes 15 de diciembre deberá enfrentar a Emelec por una nueva fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.