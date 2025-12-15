Fiscalía investigará a Marco Pazos, presidente de El Nacional, por presunta adulteración de documentos bancarios

Las <b>malas noticias continúan para </b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/el-nacional>El Nacional.</a> La <b>Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)</b> envió documentación a la <b>Fiscalía General del Estado</b> para que se inicie una <b>investigación </b>contra el presidente<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/elnacional-fef-descenso-sancion-resta-puntos-serieb-AB10559485></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>