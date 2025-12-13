¿Se salva El Nacional? La FEF todavía no hace oficial su descenso a la Serie B

En redes sociales circula un documento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el que se ratifica la resta de puntos a El Nacional; sin embargo, en dicho escrito no se oficializa su descenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

El documento señala que El Nacional fue sancionado con la resta de seis puntos debido al incumplimiento en el pago de obligaciones económicas dentro de los plazos establecidos.

“La primera sanción, correspondiente a la resta de tres puntos, se impuso por un primer incumplimiento de obligaciones económicas, al amparo del artículo 150 del Código Disciplinario de la FEF”, menciona el escrito.

Lea también: Isaac Álvarez: “Espero que El Nacional solo esté un año en la Serie B y que nos volvamos a encontrar en la Serie A"

Asimismo, detalla una segunda sanción. “La segunda sanción, de resta de seis puntos, obedece a un segundo incumplimiento de obligaciones económicas, también conforme al artículo 150 del Código Disciplinario de la FEF. Esta decisión fue apelada por CD El Nacional ante el Tribunal de Apelaciones de la FEF; sin embargo, tras la sustanciación del recurso, este fue rechazado, por lo que se ratificó la sanción”, agrega el documento.

No obstante, el escrito aclara que hasta la fecha no se ha emitido ninguna resolución por parte de los Órganos Judiciales de la FEF que sancione a El Nacional con la pérdida de categoría o con la imposibilidad de disputar sus partidos.