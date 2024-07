En la Federación Ecuatoriana de Fútbol consta el registro de Byron Castillo como jugador ecuatoriano

Byron Castillo fue titular en el empate de Barcelona SC por 1-1 ante Bragantino por la Copa Sudamericana, en redes sociales muchos usuarios se preguntaron: ¿con qué nacionalidad jugó?

Lo cierto es que Ecuavisa.com hizo una consulta directa a la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), donde recibió respuesta.

En el portal web de la FEF aparece la ficha actualizada de Castillo donde se pueden observar los datos oficiales del jugador como edad, nacionalidad, posición, país de nacimiento entre otras.

La FEF tiene en sus registros a Castillo como jugador de nacionalidad ecuatoriana y tiene 26 años.

Cabe recordar que el caso de Byron Castillo es complejo ya que hubo una sentencia por parte del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) que señaló que el jugador usaba un pasaporte con información falsa.

En tema de selección, Francisco Egas, presidente de la FEF reconoció la dificultad del caso: “Para mí no está 100 % claro, desde mi lógica el TAS dijo que es ecuatoriano, puede jugar como ecuatoriano, pero que la FEF debió haber investigado. Yo entendería que no podría haber problema, pero no me quita el miedo. Para mí, el jugador es ecuatoriano”.

Así mismo, el máximo representante de la FEF considera que un regreso de Byron Castillo a la selección es prácticamente imposible por la decisión.

“Fue un fallo tan ambiguo, el párrafo del TAS es incluso amenazante. No creo que puedan ser sancionados los clubes que lo utilicen. Para nosotros, por lo que dice al final de la resolución del TAS con amenaza de reincidencia, es una gran bandera roja”, concluyó Egas en entrevista para La Radio Redonda.