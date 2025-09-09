Facundo Castelli fue operado con éxito y estará tres meses de baja en Emelec

El delantero argentino <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec/emelec-castelli-sera-operado-se-pierde-el-clasico-del-astillero-y-es-duda-por-el-resto-de-la-temporada-NH10067813 target=_blank>Facundo Castelli</a></b> <b>fue operado de la rodilla con éxito</b> y se estima que su recuperación sea de tres meses, lo que pondría fin a su participación en la presente temporada de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>Liga</a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/jorge-guzman-critica-sebastian-beccacece-pedro-ortiz-seleccion-ecuador-DG10070892 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-jugaran-octavos-final-copa-ecuador-OF10042792 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b>