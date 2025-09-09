Fútbol Nacional
Facundo Castelli fue operado con éxito y estará tres meses de baja en Emelec

El delantero argentino Facundo Castelli será baja por lo que resta de la Liga Ecuabet.

   
    Facundo Castelli en entrenamientos con el Emelec.( ARCHIVO )
El delantero argentino Facundo Castelli fue operado de la rodilla con éxito y se estima que su recuperación sea de tres meses, lo que pondría fin a su participación en la presente temporada de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

Según reportes de periodistas locales, el cuerpo médico de Emelec determinó que Castelli debía ser intervenido de su rodilla porque venía causándole molestias en esta temporada.

Para el Clásico del Astillero, la baja del delantero argentino se suma a la del defensor venezolano Alexander González, quien fue suspendido un partido.

El equipo eléctrico tiene pendiente jugar los octavos de final de la Copa Ecuador contra Leones del Norte, recibir en casa a Barcelona SC y El Nacional, además de visitar a Orense para cerrar la fase inicial de la Liga Ecuabet.

