¿Fabián Bustos quiere volver a ser entrenador de Barcelona SC?

Fabián Bustos salió de Barcelona SC en el 2023, tras una dura goleada ante El Nacional, sin embargo, el argentino deja abierta la puerta para un regreso.

El estratega quedó campeón en el 2020, fue semifinalista de la Copa Libertadores en el 2021 y perdió la final de la Liga Pro en el 2022.

Por esa razón, Bustos es consciente de que “mucha gente me quiere, pero otros no me quieren”, mencionó a César Luis Merlo.

Lea más: Jugadores de Emelec decidieron no entrenar debido a la falta de pago de sus salarios

Sin embargo, Bustos añadió que “si en algún momento me toca volver a Barcelona SC quiero armar mi equipo”, por lo que trataría de fichar entre cuatro o cinco futbolistas.