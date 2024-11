Willian Pacho: "Marquinhos me está ayudando a crecer como jugador y como persona”

Willian Pacho se convirtió en un jugador importante para el PSG en la Ligue 1, pero tiene un duro duelo en la Champions League, después de un arranque irregular.

El cuadro parisino enfrenta al Atlético de Madrid por la cuarta fecha de la fase de liga, pero Pacho y sus compañeros se sienten confiados para el encuentro.

"De donde vengo siempre me ha tocado afrontar las cosas de la mejor manera, eso es lo he aprendido y me ha fortalecido y me ayuda en cada partido. Siempre trato de mejorar", mencionó el ecuatoriano.

Willian agregó que "desde pequeño he aprendido a enfrentar los desafíos de la mejor manera. Esa mentalidad me ha fortalecido y me ayuda en cada partido".

Además, Pacho reveló su admiración por su compañero en la defensa, Marquinhos, y habló de lo que lleva aprendiendo de él.