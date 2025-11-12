Estos son los posibles candidatos para el puesto de entrenador del Delfín SC

Patricio Urrutia renunció este miércoles a su cargo como entrenador del Delfín Sporting Club, dejando al equipo manabita a solo cinco jornadas de concluir la segunda etapa de la LigaPro.

La decisión llega tras una racha irregular en el banquillo del club cetáceo. En los 27 partidos que dirigió, Urrutia registró un balance de 6 victorias, 11 empates y 10 derrotas.

Tras la salida de Urrutia, los medios locales ya barajan dos nombres argentinos como los principales candidatos para tomar las riendas del equipo en este tramo final del hexagonal: Ezequiel Medrán y Juan Zubeldía.

La opción de Zubeldía parece ser la más viable. Su último equipo fue Leones del Norte de la Serie B, aunque su salida fue controversial, pues fue sancionado con 11 partidos por abandonar el área técnica y tener un comportamiento inapropiado.

Por otro lado, Ezequiel Medrán es actualmente el entrenador de Colón de Santa Fe en Argentina, una situación que complica su posible llegada al Delfín, dado que fue recientemente asignado a ese club y lleva solo siete partidos dirigidos.

El Delfín tendrá su próximo compromiso el domingo 23 de noviembre ante el Macará, por la sexta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.