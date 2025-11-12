Estos son los posibles candidatos para el puesto de entrenador del Delfín SC

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/patricio-urrutia-renuncio-entrenador-delfin-humillante-goleada-aucas-FE10410894 target=_blank><b>Patricio Urrutia</b> renunció este miércoles </a>a su cargo como entrenador del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/delfin-sc target=_blank>Delfín Sporting Club</a></b>, dejando al equipo manabita a solo cinco jornadas de concluir la segunda etapa de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a></b>. La decisión<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-jugara-amistoso-olmedo-aniversario-106-PE10412269 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>