Esteban Paz: "Me satanizan por una deuda que fue firmada por dos apoderados, pero al que atacan es a mí"

El presidente de Leones FC, Esteban Paz, volvió a referirse a la deuda que Liga de Quito mantiene con su familia, y cuestionó a quienes lo señalan como principal responsable de esa situación.

“Me satanizan por una deuda que fue firmada, por dos apoderados, uno sigue en Liga, pero al que atacan es a mí”, expresó el dirigente imbabureño en una entrevista con Mundo Deportivo.

Paz criticó la forma en que ha sido tratado tras su salida del club: “Cuando salí de Liga, y sobre todo por la manera en que se dio, fue cuando vi cómo muchas personas se quitaron la máscara".

Además, denunció que se intenta distorsionar su imagen ante la opinión pública: “Hacen ver que las deudas del pasado son mías. En un video, ellos dijeron que se harían cargo, pero ahora reconocen que existe una deuda. Resulta que ahora soy un mal hincha y dirigente, que no respeto mi pasado ni el legado de mi padre”.

Lea también: Tiago Nunes: "Universidad Católica fue mejor equipo que nosotros. El resultado es totalmente mérito de ellos"

Paz también enfatizó que el reclamo económico está debidamente respaldado: “Que quede claro: muchísimo dinero, más de lo que hemos demandado, mucho más, se quedó en Liga. El estadio y muchas otras cosas fueron posibles gracias a eso. Por eso me indigna. La plata que se va a cobrar corresponde a lo que consta en los balances, y todo ha sido auditado”.

En enero de 2024, Esteban Paz dejó oficialmente la Comisión de Fútbol de Liga de Quito, tras algunas diferencias con el presidente del club, Isaac Álvarez.

A pesar del histórico doblete conseguido en 2023 (Copa Sudamericana y LigaPro) y de los 26 años de gestión de la familia Paz en el cuadro universitario, el presidente Isaac Álvarez decidió no renovar el contrato con la Comisión de Fútbol, marcando así el fin de una era en la institución.