El presidente de Leones del Norte, Esteban Paz, criticó la gestión que ha tenido la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se refirió sobre su posible candidatura a la presidencia de esta institución.

“Para mi gusto, una clasificación a un Mundial debería llegar con una algarabía más fuerte de parte de la afición. Debemos tener una conexión más grande con la afición, hoy veo desconexión”, dijo Paz a los medios de comunicación.

“Lo que yo pretendo en una Federación y trato de buscar con el resto de dirigentes es una Federación inclusiva, no exclusiva. Los que no pensamos igual nos mantienen al margen, nos excluyen y eso no es una Federación”, agregó.

“La Federación es de todos y no porque estamos en una posición contraria, nos tienen que excluir. Lo que hay que buscar es una Federación que entienda el concepto de Fair Play”, añadió.

Cabe recordar, que las próximas elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se llevarán a cabo en el 2026, cuando finalice el segundo mandato de Francisco Egas, quien no podrá optar por la reelección, según establecen los estatutos.