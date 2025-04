El presidente de la comisión de fútbol de Leones FC, Esteban Paz, reveló que no descarta ser candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Les he dicho a los otros dirigentes que, si no hay nadie más que se haga cargo, si el proyecto se queda trunco por no tener una persona, y es mi obligación dar el paso adelante, lo voy a hacer", dijo Paz en una entrevista con Machdeportes.

Además, el presidente de Leones FC reveló que hay una inconformidad entre los dirigentes de los varios clubes del fútbol ecuatoriano por el actual manejo de la FEF.

