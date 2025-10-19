¡Celebra Barcelona SC! Universidad Católica empató con Libertad en Loja

Fútbol Nacional
Libertad y Universidad Católica empatan 1-1 en el estadio Reina el Cisne a por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Libertad jugó un partido inteligente y estratégico ante Universidad Católica, cediendo la posesión del balón y esperando en su campo para aprovechar su principal arma: el contragolpe.

Gracias a esta táctica, el conjunto local logró incomodar a la Chatoleí, que sufrió con los veloces ataques de Libertad. El portero Rafael Romo fue clave para evitar una mayor diferencia, con varias atajadas de gran nivel.

Sin embargo, al minuto 23, Yerlin Quiñónez protagonizó una gran jugada individual, eludiendo a los defensores rivales y dando un pase magistral para que Arboleda defina con clase y marque el único tanto del partido.

Pese a la ventaja, Libertad no se conformó y buscó ampliar el marcador. En la segunda mitad, Universidad Católica mostró su mejor versión, arrinconando a los locales, aunque sus delanteros no estuvieron finos al momento de definir ante el arco defendido por Félix Mina.

Al minuto 80, el árbitro Russell Terán revisó el VAR y sancionó falta penal. Azarías Londoño fue el encargado de transformar esta falta en gol.

Con este resultado, Universidad Católica se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la LigaPro con 51 puntos, mientras Libertad es quinto con con 50 unidades.

