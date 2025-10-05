Fútbol Nacional
Libertad fue superior y derrotó a Orense y sueña con la Copa Libertadores

Libertad venció 2-0 a Orense por la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
    Kevin Becerra, jugador de Libertad, celebra su gol contra Orense por la LigaPro( API )
Libertad hizo respetar su localía y consiguió un triunfo clave para seguir en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. El conjunto lojano derrotó 2-0 a Orense en el estadio Reina del Cisne, por la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Desde el inicio del encuentro, Libertad fue superior a su rival, que no logró descifrar la propuesta táctica del entrenador Juan Carlos León.

El primer gol llegó al minuto 46, cuando Kevin Becerra aprovechó un rebote del arquero Rolando Silva y desató la euforia de la afición local.

En la segunda mitad, el conjunto lojano mantuvo la intensidad y continuó dominando el juego. Al minuto 51, un autogol de Steeven Quiñónez amplió la ventaja para los dueños de casa.

Con esta victoria, Libertad asciende al quinto puesto de la tabla con 49 puntos, mientras que Orense desciende al sexto lugar con 47 unidades.

