Fútbol Internacional
05 oct 2025 , 09:27

La Premier League recuerda los golazos de Moisés Caicedo con el Chelsea

Moisés Caicedo marcó su tercer gol de la temporada contra el Liverpool por la séptima jornada de la Premier League

   
  • La Premier League recuerda los golazos de Moisés Caicedo con el Chelsea
    Moisés Caicedo celebra su gol con el Chelsea contra el Liverpool por la Premier League ( Foto: Premier League )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Moisés Caicedo volvió a brillar con la camiseta del Chelsea, marcando un verdadero golazo en la victoria 2-1 ante el Liverpool. Tras su destacada actuación, la Premier League recordó los mejores tantos del ecuatoriano desde su llegada al club londinense.

El nivel del mediocampista tricolor ya no sorprende: sus estándares de calidad son cada vez más altos y su impacto en el campo es indiscutible. Por ello, muchos lo consideran actualmente uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Caicedo agarró el balón en tres cuartos de cancha, levantó la mirada, vio el espacio y sacó un potente remate de larga distancia que se coló en el ángulo del arco defendido por Giorgi Mamardashvili, desatando la euforia en Stamford Bridge.

Tras anotar, el ecuatoriano levantó las manos al cielo en señal de agradecimiento a Dios y luego señaló con orgullo el escudo del Chelsea. Con este tanto, suma ya tres goles en la presente temporada.

Lea también: Moisés Caicedo fue elegido el mejor jugador del partido en la victoria del Chelsea sobre el Liverpool

Por otro lado, se conoció que Caicedo no fue convocado por la Selección de Ecuador para los próximos amistosos frente a Estados Unidos y México.

La decisión fue tomada por el entrenador Sebastián Beccacece, quien decidió darle descanso al jugador debido a la alta carga de partidos que ha tenido en las últimas semanas.

Los goles de Moisés Caicedo con el Chelsea en la Premier League

1. Contra el Liverpool, 4 de octubre 2025

2. Contra el Brentford, 13 de septiembre 2025

3. Contra el West Ham, 22 de agosto 2025

4. Contra el Manchester United, 3 de noviembre 2025

5. Contra el Bournemouth, 19 de mayo 2024

Temas
Chelsea
Moisés Caicedo
Premier League
gol
Ecuador
Noticias
Recomendadas