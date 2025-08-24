Fútbol Nacional
24 ago 2025 , 11:55

¡La capital se tiñó de rojo! El Nacional, con gol de Reasco, derrotó a Liga de Quito

El Nacional derrotó 1-0 a Liga de Quito por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim

   
    El delantero de El Nacional, Djorkaeff Reasco, celebra su gol contra Liga de Quito por la Liga Ecuabet( API )
user placeholder

Fernando Guevara
Quito se pinta de rojo. El Nacional, con gol de Djorkaeff Reasco, derrotó a Liga de Quito por la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim en el estadio Olímpico Atahualpa.

El encuentro comenzó con un minuto de silencio en honor a Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa, quien falleció el domingo 24 de agosto en un accidente de tránsito en la vía a Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Liga de Quito no logró mostrar su mejor versión ante un El Nacional compacto, ordenado y con gran intensidad, que le complicó el partido en varios pasajes.

El gol llegó al minuto 16, cuando Jeison Chalá desbordó por la banda, ganó la línea de fondo y envió un pase preciso que Reasco definió de taco, inflando las redes del arco norte del Coloso del Batán.

Alexander Alvarado, jugador de Liga de Quito, contra la marca de Bryan Hernández, volante de El Nacional
Alexander Alvarado, jugador de Liga de Quito, contra la marca de Bryan Hernández, volante de El Nacional ( API )

En la segunda mitad, El Nacional mantenía el control del juego, pero la expulsión de Anthony Bedoya por doble amarilla cambió el ritmo del partido. Con un hombre menos, los militares cedieron terreno y posesión.

Liga de Quito buscó el empate con mayor verticalidad, pero no logró concretar sus intentos frente al arco rival.

Con esta derrota, Liga de Quito cae al tercer lugar de la tabla con 44 puntos y se aleja del líder, Independiente del Valle. En cambio, El Nacional escala al décimo puesto con 31 unidades. Su próximo reto será enfrentar a Vinotinto en la fecha 27.

