Así quedó la tabla de posiciones, luego de la victoria de Barcelona SC sobre Vinotinto

Barcelona SC, con gol de Miguel Parrales, venció a Vinotinto en el estadio Olímpico Atahualpa, en duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

Con este empate, Barcelona SC se ubica en el segundo lugar de la clasificación con 47 puntos, aunque su permanencia en esa posición depende del resultado del duelo entre El Nacional y Liga de Quito, que aún debe disputarse.

Por su parte, Vinotinto FC es penúltimo con 13 unidades, sumando 24 unidades, y quedó a cuatro puntos para salir del cuadrangular del descenso.

Macará logró una victoria (2-1) clave en Ambato. Mushuc Runa sigue en caída libre y se mantiene último en la tabla, perfilándose como uno de los principales candidatos al descenso.

Deportivo Cuenca, con un gol de cabeza de Luis Gustavino, el conjunto morlaco se llevó tres puntos valiosos del estadio Jocay.

Con este triunfo, los morlacos se colocan en la cuarta posición con 42 puntos, mientras que Manta FC cae al penúltimo lugar, también con 25 unidades, pero con peor diferencia de goles que Vinotinto.

La jornada 26 de la LigaPro continuará este domingo 24 y lunes 25 de agosto.