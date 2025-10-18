Fútbol Nacional
18 oct 2025 , 16:55

Macará sorprendió y goleó 4-0 al Delfín en el Jocay de Manta

Macará goleó a Delfín 4-0 por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    El volante de Macará, Pablo González, celebra uno de sus dos goles contra Delfín por la LigaPro( API )
¡Lluvia de goles en el estadio Jocay de Manta! Macará goleó 4-0 a Delfín por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro.

Desde el inicio del encuentro, el equipo ambateño mostró mayor claridad en su propuesta. Fue más vertical y supo aprovechar las imprecisiones del conjunto cetáceo, que lució desconectado y errático en la posesión del balón.

Poco a poco, Macará fue generando peligro sobre el arco defendido por Brian Heras, quien logró evitar la caída de su portería con dos atajadas importantes.

Sin embargo, al minuto 22, no pudo contener un potente remate de Pablo González, que abrió el marcador para los visitantes.

Lejos de reaccionar, Delfín se mostró sin respuestas futbolísticas ni anímicas. Solo cuatro minutos después del primer tanto, nuevamente Pablo González apareció para marcar su segundo gol de la tarde y ampliar la ventaja en favor del equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti.

Con el marcador 0-2, los equipos se fueron al descanso, reflejando un primer tiempo completamente controlado por Macará, que supo imponer condiciones tanto en ataque como en defensa.

Los jugadores del Delfín lamentan la derrota ante Macará por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro ( API )

En la segunda mitad, el partido mantuvo la misma tónica. Apenas iniciado el complemento, Federico Paz sorprendió con un potente remate desde fuera del área y marcó el tercer gol de Macará, sentenciando prácticamente el encuentro.

Al minuto 75, Gastón Blanc puso cifras definitivas al marcador al anotar el 4-0, sellando así una contundente victoria para Macará.

Con este triunfo, el conjunto ambateño escala al tercer lugar de la tabla de posiciones del segundo hexagonal, sumando 44 puntos y manteniéndose en la pelea por un cupo internacional.

En contraste, Delfín se ubica en la sexta y última posición de esta fase, sin posibilidades de clasificar a un torneo internacional.

Alineaciones confirmadas:

