Macará sorprendió y goleó 4-0 al Delfín en el Jocay de Manta

¡Lluvia de goles en el estadio Jocay de Manta! Macará goleó 4-0 a Delfín por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro.

Desde el inicio del encuentro, el equipo ambateño mostró mayor claridad en su propuesta. Fue más vertical y supo aprovechar las imprecisiones del conjunto cetáceo, que lució desconectado y errático en la posesión del balón.

Poco a poco, Macará fue generando peligro sobre el arco defendido por Brian Heras, quien logró evitar la caída de su portería con dos atajadas importantes.

Sin embargo, al minuto 22, no pudo contener un potente remate de Pablo González, que abrió el marcador para los visitantes.

Lejos de reaccionar, Delfín se mostró sin respuestas futbolísticas ni anímicas. Solo cuatro minutos después del primer tanto, nuevamente Pablo González apareció para marcar su segundo gol de la tarde y ampliar la ventaja en favor del equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti.

Con el marcador 0-2, los equipos se fueron al descanso, reflejando un primer tiempo completamente controlado por Macará, que supo imponer condiciones tanto en ataque como en defensa.

