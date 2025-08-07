Copa Ecuador: Deportivo Cuenca avanzó a los octavos de final tras vencer a Baños Ciudad de Fuego

Deportivo Cuenca cumplió su objetivo y avanzó a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. El equipo morlaco venció 2-0 a Baños Ciudad de Fuego en el estadio José Silva Romo, asegurando su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por Norberto Araujo tuvo un inicio complicado, sin encontrar su juego y con momentos en los que el conjunto local fue más peligroso. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Expreso Austral se asentó en el campo y comenzó a dominar las acciones.

El primer gol llegó al minuto 24, cuando Nicolás Leguizamón aprovechó una jugada colectiva para abrir el marcador. Ya en la segunda mitad, Stalin Morocho amplió la ventaja al minuto 52, colocando el 2-0 definitivo en el marcador.

Con este resultado, Deportivo Cuenca selló su pase a los octavos de final de la competición.

El próximo reto del cuadro cuencano será este lunes 11 de agosto, cuando enfrente a Emelec en el estadio George Capwell, a partir de las 16:00 (hora de Ecuador), por la jornada 24 de la LigaPro.