Emelec no entrenó por falta de pagos

Este jueves 2 de octubre, el ambiente en el complejo deportivo de Samanes fue tenso. El primer plantel de Emelec decidió no entrenar en señal de protesta ante la falta de pagos, una situación crítica que ha encendido las alarmas en el cuadro guayaquileño a pocos días de un partido clave por el segundo hexagonal de la LigaPro, donde el club se juega su última carta para clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

La decisión del plantel ya había sido advertida la tarde del miércoles. Los jugadores comunicaron que si no se cumplía con parte de las deudas salariales, no asistirían a los entrenamientos. Y así ocurrió: este jueves llegaron al polideportivo, se colocaron la indumentaria de entrenamiento, realizaron un breve rondo en medio del campo, y tras unos minutos, se retiraron sin realizar la práctica.

La reportera Sonia Pérez, que cubre el día a día del conjunto eléctrico, informó que la plantilla está unida y no retomará los entrenamientos mientras no reciban al menos parte de los pagos adeudados. Según su reporte, la directiva encabezada por Jorge Guzmán mantiene una deuda de alrededor de ocho meses de salarios con el primer equipo.

La situación se agrava si se toma en cuenta el momento deportivo que vive el club. Este fin de semana, Emelec disputará un duelo decisivo en el hexagonal final, con la obligación de ganar para seguir en carrera por el último cupo a torneos internacionales.