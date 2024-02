Esto en relación a que los eléctricos alegan que Chalá tiene contrato firmado con ellos, por lo que su negociación y llegada a Barcelona es ilegal, sin embargo, no han podido activar el tema jurídico porque BSC no ha podido inscribir al rápido lateral.

Cabe recordar que la nueva directiva de BSC, liderada por Antonio Álvarez, no ha podido registrar ningún jugador nuevo, ya que hasta la publicación de esta nota (sábado 17 de febrero), el Ministerio del Deporte no ha registrado al nuevo directorio. Por lo tanto, legalmente no pueden firmar nuevos contratos hasta segunda orden.

En relación a esto, el caso se encuentra en instancias legales, donde una jueza dio la razón al club amarillo. Sin embargo, el Ministerio apeló el fallo, por lo que se resiste a inscribir a Álvarez.