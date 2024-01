Aníbal Chalá, sobre su paso de Emelec a Barcelona: "no siento culpa porque no hice daño a nadie"

El lateral izquierdo Aníbal Chalá ya pasó los chequeos médicos, realizó su primera práctica y rindió sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Barcelona Sporting Club.

El jugador de 27 años espera tener en Barcelona la continuidad que tuvo el semestre pasado en Emelec, "con la mentalidad de estar nuevamente en la selección" y tener un crecimiento en su carrera.

Esta es la postura de Emelec por el fichaje de Aníbal Chalá a Barcelona SC

Estar en Barcelona, "es más que un sueño cumplido", dijo Chalá en conferencia de prensa y se propone levantar una copa con los canarios.

Sobre su salida de Emelec, Chalá dijo que no siente "culpa" porque no hizo daño a nadie. "Lo que hice, lo hice de frente, el tema de Emelec lo aclaré en su momento en su comunicado, hoy por hoy mi presente es Barcelona y me siento muy bien".

Chalá, que ha jugado antes en El Nacional, Liga de Quito, Dallas, Toluca y Atlas, tiene claro su objetivo personal, ser campeón con Barcelona y convocado a la selección de Ecuador para la Copa América que se jugará a mitad de año en Estados Unidos.