El director deportivo de Emelec, Óscar Cortés, habló sobre las declaraciones realizadas por Alexander González, lateral venezolano del club que realizó una dura crítica a la gestión de la directiva."En cuanto al fútbol ecuatoriano no solo Emelec está viviendo temas económicos complicados, creo que la misma economía nacional viene presentando muchas situaciones bastante complejas. El tema económico hoy no es fácil, no solamente en el fútbol si no en todas las áreas", empezó hablando Cortés a los micrófonos de Zapping Sports.

Sobre lo dicho por González, Cortés apuntó: "es un jugador con mucha categoría, es un jugador de selección, es un jugador grande, es un jugador que obviamente tiene sus opiniones y en cuanto a lo que dijo puntualmente, creo que el club está haciendo muchas cosas importantes para sacar esto adelante. El tema económico se está trabajando fuertemente para cumplir con todas las obligaciones, como lo están haciendo todos los clubes en Ecuador".

"El jugador está entrenando normalmente con el equipo, hoy conversé con él largo y tendido, también conversé con el representante, que el día miércoles está acá. Vamos a revisar algunas situaciones que él tocó hoy, y como se debe, a la interna", culminó.