Alexander González dejó el silencio y fue crítico con la directiva de Emelec, comandada por José Pileggi.

En medio de la crisis económica, deportiva e institucional que sufre el cuadro azul y plomo, tiene un inconveniente con el lateral venezolano.

González llevaba varios días si presentarse a las prácticas debido a que la directiva le adeuda varios meses de suelo y primas.

Lea: Alexander González lleva tres días sin entrenar con Emelec por falta de pagos

Este lunes, el defensor se presentó a las canchas de entrenamiento en Samanes y fue directo a los periodistas para reclamar.

"Se habla de Emelec como un club grande en Ecuador, pero la realidad es que si sigue esta situación, normalmente lo que yo he visto es que terminan en segunda división. Es lo que existe. No solo es un tema de salarios, de jugadores o contrataciones, es un tema de impagos de primas, de pasajes, demandas de FIFA", empezó González.

Profundizando sobre la crisis de Emelec, González repasó: "tengo entendido que no se puede fichar hasta junio del año que viene. No se pueden hacer contrataciones importantes para estabilizar la situación del club. Esto no acabará mañana. Soy una persona honrada, honesta y sincera. Por trabajo no creo que nos ataquen, pero hay un miedo interno por decir la realidad, lo que está sucediendo".

"Es la reflexión que le hago yo a los hinchas y a los directivos. He tomado otra decisión, de estar con mis compañeros, que no se vea que yo abandoné al club y a las pruebas me remito. Estaré a disposición, entendiendo que no hay dinero, ya nos lo dijeron. Las veces que no entrenamos no sé de dónde aparece, pero ha aparecido de una forma u otra", finalizó.