En mes y medio se llevarán a cabo las elecciones de El Nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) designó a Fred Larreátegui, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), como representante legal de El Nacional, tras negar el registro de la directiva comandada por Lucía Vallecilla.

Larreátegui tiene un plazo de 90 días para convocar a unas nuevas elecciones en el club. En una entrevista con la radio La Red (102.1 FM) manifestó que su único objetivo es que los comicios se lleven a cabo de manera transparente.

“La situación de El Nacional es complicada. La normativa emitida entre el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos permitirá restablecer el orden del club. Recibí el encargo de forma personal, más no como presidente de AFNA“, dijo Larreátegui.

“Si bien el mandato me permite tomar decisiones, mi prioridad es llevar a cabo el proceso electoral en el club. No me parece conveniente que un representante legal provisional contrate, endeude o haga algo que le compete a la directiva", agregó.

"Por ahora, debo esperar la aceptación de mi nominación por parte del Ministerio del Deporte, solo desde ese momento puedo actuar oficialmente. Mientras tanto, yo ya estoy trabajando en un cronograma de actividades para que las elecciones se den inmediatamente“, añadió.

“En un mes y medio, aproximadamente a mediados de febrero, El Nacional tendrá nueva directiva, no se puede hacerlo antes. Tenemos que cumplir con los tiempos que estipula el estatuto, no queremos cometer errores que nuliten el proceso“, finalizó.

Cabe recordar que El Nacional jugará la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante el equipo paraguayo Sportivo Trinidense. El partido de ida se disputará el 22 de febrero, mientras que la revancha será el 29 de febrero.